Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül: 'FETÖ'nün kripto elemanları dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız' - İZMİR

Adalet Bakanı Gül: 'FETÖ'nün kripto elemanları dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız' - İZMİR

Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız" - İZMİR

: - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıİZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
(3)Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir."

Leman Kripto 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı