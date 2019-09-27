Adalet Bakanı Gül: 'FETÖ'nün kripto elemanları dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız' - İZMİR
Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız" - İZMİR
: - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıİZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (3)Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir."
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