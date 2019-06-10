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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Adalet Bakanı Gül’e New York’ta Büyük İlgi

- Adalet Bakanı Gül’e New York’ta Büyük İlgi

Abdülhamit'in stantları gezme görüntüleri

( NEW YORK ) - Adalet Bakanı Gül’e New York’ta büyük ilgi NEW YORK

Lyon Sivil Toplum Ay Yıldız 


- Türk Günü etkinliklerine katılmak için ABD'ye gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e Türk vatandaşları yoğun ilgi gösterdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, New York’ta Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu, Brooklyn Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen Amerika Türk Günü etkinliklerine katıldı.
Etkinlik kapsamında stantların kurulduğu alanı gezerek bir süre vatandaşlarla sohbet eden Gül, tek tek fotoğraf çektirdi. Etkinlikte konuşan Bakan Gül, “Türkiye gönül coğrafyasıyla nerede olursa olsun daha da güçlü ve güzel olacak. Zaten millet olmanın en büyük anlamı da, kederde ve sevinçte de beraber olmak, aynı sevinci ve hüznü beraber yaşayabilmek. Hiçbir zaman Türkiye bağımsızlığından ödün vermedi, hiçbir mandayı ve himayeyi kabul etmedi. Kıyamete kadar ay yıldız bayrağımız özgürce, bağımsızca dalgalanmaya devam edecek” dedi.
“Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dediği gibi sizler ne kadar güçlü olursanız, ülkemiz o kadar güçlü olacaktır” diyen Bakan Gül, ülkemiz ne kadar güçlü olursa, dünya barışı ve huzuru da o kadar güçlü olacak. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğunuz bu coğrafyaya hep birlikte Türk toplumu olursak kültürel, sanatsal ve ekonomik olarak katkılarınız çok değerli ve anlamlı burada. Türk olarak yaptığınız katkılar çok büyük anlam ifade ediyor ve bizler de 82 milyon olarak, buradaki başarılarınıza güçlü bir şekilde destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.
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