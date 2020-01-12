Adalet Bakanı Gül'den şehit evine taziye ziyareti

-bakanın taziye evine gelişi, taziyede bulunması, şehit babası ile konuşması, gözü yaşlı şehit annesi ve şehidin nişanlısı ile görüşmesi, moral vermesi, Baba Cemil Gül'ün dua etmesi, Bakan Gül'ün amin demesi, Bakan Gül'ün şehit babasına, Kur'anı Kerim ve Türk bayrağı vermesi, detaylar



( GAZİANTEP )- Şehidin taziyesinde babası dua etti, Bakan Gül "amin" dedi.

GAZİANTEP



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suriye’nin Rasulayn kentinde TSK'nın kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, babasının şehit için yaptığı duaya "amin" dedi.

Necmettin Erbakan Sosyal Tesislerinde gerçekleşen taziye ziyaretinde Adalet bakanı Abdülhamit Gül, kendi babası Cemil Gül ile birlikte katıldı.

Bakan Gül ve babası, şehit Uzman Çavuş Erol Yanık'ın babası ve annesine başsağlığı dileğinde bulundu. Taziyede baba Gül şehit için dua ederken, Bakan Abdulhamit Gül de "amin" dedi.

Yapılan duaların ardından ise Bakan Gül, şehidin babası Mustafa Yanık'a Kur'an-ı Kerim kitabı ve Türk Bayrağı verdi. Göz yaşlarına hakim olamayan anne Halise Yanık ise, "Oğlum beni şehit annesi yaptığı için çok teşekkür ederim. Çok gururluyuz, onurluyuz. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Yapılan ikramların ardından Bakan Gül ve babası taziye evinden ayrıldı.



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