Adalet Bakanı Gül’den hastane yangınında yaralanan hastalara ziyaret



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sapanca’da ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili gözaltına alınan kepçe operatörünün tutuklandığını söyledi.



Bakan Gül,” Sakarya ve Sapanca başsavcılığımız ve valiliğimiz titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürdüler. Ve ilgili operatör tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede tutuklama kararı verdi. Kepçe operatörü tutuklanmıştır” dedi.

“Kanundaki suiistimalleri önleyecek tedbirleri aldık” Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve ülke gündemine oturan yavru köpek olayı ile ilgili, asla kabul edilmeyecek bir olay olduğunu kaydeden Gül, “Bu konu asla kabul edilemez bir olay, hayvanlara insan olan herkes koruyup o sevgiyle şevkatle büyümek kollamak hepimizin görevi. Bu konuda kanundaki suiistimalleri daha da önleyecek tüm tedbirleri de aldık. En yakın zamanda çıkan kanunlarla suiistimalleri önleyecek para cezasını hapis cezasına çevirecek düzenlememiz vardır. Bunun bir an evvel kanunlaşması için gerekli çalışmayı yapacağız” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te sabaha karşı 04.00 sıralarında özel bir hastanede meydana gelen ve 2 kişinin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği olayda tahliye edilen vatandaşları hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası basına açıklaması yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vatandaşların tedavisinin devam ettiğini ve yangının sebebinin araştırıldığını söyledi.



“ Yangının sebebi araştırılıyor” Gül, ”Bugün sabah 04.00 sıralarında bir özel hastanede yangın çıktı. Bunun sebebi araştırılıyor. Bu konuda tahkikat tamamlanınca ilgili görevliler kamuoyunu bilgilendirecektir. Saat 04.20 itibariyle olaya anında müdahale edilip yangının vaktinde söndürülmesi hızlıca yapılmıştır. Hastanede tedavi gören 85 vatandaşımız tedaviye devam etsin ve dumandan etkilenmesin diye başka hastanelere tahliye edilmiştir. Şehirdeki 12 tane özel ve devlet hastanesine tahliye edilmiştir. Bu vatandaşlarımızın tedavileri devam ediyor. Bizde bu vatandaşlarımızı hastanede ziyaret edip durumları hakkında bilgi aldık. Hem başsavcılığımız tarafından hem de valiliğimiz tarafından idari ve adli takip devam etmedir. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyor diğer vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangın eksi 3. Katta başlamış ama onun sebebi üzerine çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

(AKG-

