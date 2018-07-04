Adalet Bakanı Gül - Cinsel istismara ilişkin düzenleme - TBMM
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kayıt yaptırması - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün baklava dağıtması - Milletvekili kayıt işlemleri sürüyor TBMM (AA) - 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM 'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Gaziantep milletvekilleri TBMM 'de kayıt yaptırdı.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Cinsel istismara ilişkin düzenleme) Hükümetimizin bu konuda hazırladığı tasarı vardı. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Yeni dönemde milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız."