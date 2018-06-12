-Konuşmalar



( GAZİANTEP ) Adalet Bakanı Gül: "Bizim hükümet ve devlet yönetme anlayışımız insan odaklı bir yönetim anlayışıdır. Eğer insan varsa, devlet vardır" GAZİANTEP



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi tarafından Yazıcık Mahallesi’ne yeni yapılan Yazıcık Sosyal Tesisi açılışına katıldı.

Sosyal tesis açılışına Adalet Bakanı Gül’ün yanı sıra, Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüo Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İlçe başkanları ve çok sayıda mahalleli katıldı.

Abdulhamit Gül, AK Parti döneminden sonra belediyecilik anlayışının değiştiğini belirterek,"Bizim hükümet ve devlet yönetme anlayışımız insan odaklı bir yönetim anlayışıdır. Eğer insan varsa, devlet vardır. Eğer insan huzurlu ise, devlet huzurludur. Milletin iki yakası bir arada ise, devletin de iki yakası bir aradadır. Bu anlayış 1994’te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ve bu anlayış başladı.

Önceleri vatandaşımızın cebinden önce, benim dışarıya borcum var dediler. Parayı topladılar, devlet gitti dışarıya borç ödedi, faiz aldı ve faiz ödedi.

Önceleri çöpler dağlar gibi olurdu. Hatta o çöpler patladı. Ve o patlamada vatandaşlarımız hayatını kaybetmişti. İnşallah yapılan projeler ile çarpık kentleşmeyi önleyeceğiz. Ayrıca İmar barışı ile su, elektrik, doğalgaz abonesi olamayan ve ruhsat alamayan bütün hemşehrilerimizin sorununu hükümetimiz çözdü” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise konuşmasında eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farklardan bahsetti. Tahmazoğlu, ” 16 yıl önceyi düşündüğümde bir eski Türkiye bir de yeni Türkiye aklıma geldi. 16 yıl önce tüp ve benzin kuyrukları o hastane sıralarında çektiğimiz çileler. O zamanlar vatandaşlarımız isterse açlıktan ölse bile düşünen yoktu. Öyle dul maaşları, sosyal yardımlar, engelliye yardım gibi destekler yoktu. Bir de belediyeleri düşündüm. O zamanlar yol yok, park yok, sosyal tesis yoktu. Belediyelerin kendi işçisinin maaşını verecek durumu yoktu. İstanbul’da patlayan çöp dağları ve akmayan sular vardı bunları unutmadık” AK Parti Gaziantep milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Şahinbey Belediyesinin yaptığı projeleri yakından takip ettiğini vurgulayarak,” Burası dedelerimizin doğduğu mahalle bizim için önemli bir mahallede belediyemizin yaptığı her yeni proje her yeni yatırım bizi çok yakından ilgilendiriyor. Yazıcık konakları ve yazıcık sosyal tesisi bu bölgenin çehresini değiştirecek çok önemli projelerdir” diye konuştu.



