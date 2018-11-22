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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül Azerbaycan'da - BAKÜ

Adalet Bakanı Gül Azerbaycan'da - BAKÜ

- Bakan Abdulhamit Gül'ün şehitlikleri ziyaretinden detaylarAdalet Bakanı Gül Azerbaycan'da - Bakan Abdulhamit Gül, başkent Bakü 'de şehitlikleri ziyaret ettiBAKÜ (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti.Bakan Gül, 20 Ocak Şehitleri'nin bulunduğu Bakü Şehitler Hıyabanı'nda şehit mezarlarına karanfil bıraktı, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın eşlik ettiği Gül, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlik anıtına çelenk bıraktı. Bakü 'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, "Kafkas İslam Ordusu" ismi verilen Osmanlı ordusunun şehit askerlerinin temsili mezarlarına çiçek bırakan Gül, şehitler için dua etti.Bakan Gül, Azerbaycan Adalet Bakanlığının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Adalet Sisteminin Gelişim Yolu: Olumlu Tecrübeler" konferansına katılmıştı.

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