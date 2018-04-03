Adalet Bakanı Gül, Azerbaycan'da - BAKÜ

- Bakan Gül'ün Haydar Aliyev'in mezarını ziyareti - Bakan Gül'ün Bakü Şehitler Hiyabanını ziyareti - Bakan Gül'ün Bakü Türk Şehitliğini ziyaretiAdalet Bakanı Gül, Azerbaycan 'daBakan Gül, temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Fahri Hıyaban'daki mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.Bakü Şehitler Hiyabanını ziyaret ederek buradaki Ebedi Ateş anıtına da çelenk sunan Gül, Bakü Türk Şehitliğini de ziyaret etti.Gül, temasları kapsamında Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov, Başsavcı Zakir Garalov, İçişleri Bakanı Ramil Usubov ve Yargıtay Başkanı Ramiz Rzayev'le bir araya gelecek.