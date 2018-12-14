Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA İzle

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA İzle

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün oy vermesinden detayAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğrafa oy verdiANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Gül, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 3 eser için oy kullandı.Haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de" adlı fotoğrafını oylayan Gül, fotoğrafın güzel bir kare olduğunu söyledi.

Bakan Gül, "Asıl başarı, elbette bu karenin çekilmesinde üstün gayret gösteren Mehmetçik'in. Mehmetçik'imizi tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafına oy veren Gül'ün, spor kategorisindeki tercihi ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafı oldu."Yılın Fotoğrafları Oylaması" çalışmasından dolayı Anadolu Ajansı ve foto muhabirlerini tebrik eden Gül, fotoğrafların anlamlı ve değerli olduğunu belirtti.
Fotoğraflara oy vermekte zorlandığını ifade eden Gül, Türkiye'de ve dünyada yaşananların fotoğraflarla özetlendiğini söyledi.

Muhabir İlham Gori 

İlgili Foto Galeriler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı