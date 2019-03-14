Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: '2018 yılında 208 bin 14 dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Aynı yıl 36 bin 882 dosya ön ödeme ile sonuçlanmış, 59 bin 320 dosyada ise kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmiştir' İzle

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( ANKARA ) Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "2018 yılında 208 bin 14 dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Aynı yıl 36 bin 882 dosya ön ödeme ile sonuçlanmış, 59 bin 320 dosyada ise kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmiştir" ANKARA



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2018 yılında 208 bin 14 dosyanın uzlaşmayla sonuçlandığını belirtti.

Gül, aynı yıl 36 bin 882 dosyanın ön ödeme ile sonuçlandığını, 59 bin 320 dosyada ise kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hakimevi'nde düzenlenen 'Uzlaştırma Ödül Töreni ve Basit Yargılama, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Ceza Kararnamesi Çalıştayı'na katıldı.

Konuşmasında bir tek suçun bile cezasız kalmasına rıza gösteremeyeceklerine dikkati çeken Gül, "Bir tek masumun bile haksız suçlanmasına, gereksiz işlemlerin muhatabı olmasına tahammül edemeyiz. Bunun için ceza adaleti sistemini kendi amacına hasretmek zorundayız. Asılsız isnatlar, soyut ve temelsiz ihbarlar veya ceza hukukunun alanı dışında kalan şikayetler sadece sisteme ilave bir iş yükü sonucunu doğurmuyor. En başta vatandaşlarımızın onur ve saygınlığının korunması, gereksiz biçimde sistemin içine alınmalarının önlenmesini de zorunlu kılıyor. İşte Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158'inci maddesinde yaptığımız düzenleme, bu çerçevede vatandaşlarımızın lekelenmeme haklarını daha güvenceli biçimde korudu" ifadelerini kullandı. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 25 Ağustos 2017 tarihinden bugüne kadar 60 bine yakın vatandaşın haksız başvurulara, soyut ve dayanaksız ihbarlara karşı korunduğunu ve lekelenmekten kurtulduğunu belirten Gül, "Geciken adalet adalet değildir' diyerek, amacımız uyuşmazlıklara süratle ve adaletle yanıt vermektir. Yeni çatışmalar, yeni ihtilaflar üretmeden uyuşmazlıkları kalıcı biçimde çözmektir. Bunu söylerken sadece yargısal adaleti sağlayacak kurumsal imkanların varlığını kastetmiyorum. Mahkemeler, klasik dava ve hak arama yolları gereklidir ama yeterli değildir. Günümüzün hukuk devleti anlayışı da bu boyutu çoktan aşmıştır. Bütün hukuk sistemleri, adaletin sosyal hedefine odaklanmıştır. Uyuşmazlıkları en kısa sürede en az masrafla, en etkili biçimde çözme arayışına girmiştir. Bunun için alternatif usuller giderek yaygınlaşmaktadır. Adaleti sağlayan bütün alternatifler değerlidir. Alternatifi olmayan tek şey bizatihi adaletin kendisidir" diye konuştu.

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının kurulduğunu hatırlatan Gül, 2018 yılında 208 bin 14 dosyanın uzlaşmayla sonuçlandığını belirtti.

Gül, aynı yıl 36 bin 882 dosyanın ön ödeme ile sonuçlandığını, 59 bin 320 dosyada ise kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildiğini ifade etti.



