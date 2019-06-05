Adalara akın sürüyor

-tatilcilerden detaylar

-feribotlardan detaylar



( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ



- Ramazan Bayramı'nın 9 gün olmasıyla tatilini Marmara Denizi'nde bulunan adalarda geçirmek isteyen vatandaşlar, Tekirdağ’daki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturuyor. Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul başta olmak üzere çevre illerden birçok tatilci vatandaş, Tekirdağ feribot iskelesinde saatlerce bekliyor. Bayram yoğunluğu nedeniyle Marmara ve Avşa Adası'na gitmek isteyen birçok vatandaş bunaltıcı sıcaklar altında saatlerce bekliyor. Tatilciler nedeniyle Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Feyyaz Küskü isimli tatilci, “Avşa Adalarına tatile geldim. Öncellikle herkese iyi bayramlar gelene kadar burada 3 saatlik bir trafik kuyruğu var. Avşa Adası tatil yöresi olduğu için oraya gideceğiz. Bir iki gün kalacağız. Otel fiyatları gayet uygun. Feribot sırası gördüğünüz gibi baya bir uzun. O yüzden biraz bekleyeceğiz" dedi.



