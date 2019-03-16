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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adalar’da hırsızlık operasyonu İzle

Adalar’da hırsızlık operasyonu İzle

Polis kamerasından operasyon anı

Televizyon Hırsızlık Operasyonu Akalan Hırsız Avcılık 

-Adreslerde ve evin çatısındaki aramalar
-Ele geçirilen tablolar ve silahlar
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Adalar’da, girdikleri evlerden tablo ve antika eşya çalan 4 şüpheli, polisin 1 yıllık takibi sonucu yakalandı. Şahısların, emniyetteki sorgularının ardından savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Adalar ilçesine bağlı Büyükada’da 14 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli, polisin 1 yıldır süren takibi sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, adadaki evlere aynı yöntemle girildiğini ve hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiğini tespit eden polis, bir yıl boyunca süren çalışmalar sonucu şüphelilerin eşkallerini ve kaldıkları yerleri belirledi. Büyük bölümü çeşitli ressamlara ait yağlı boya tabloları, antika aksesuarlar ve televizyon ile değeri yüksek kol saatleri çaldığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 6 adrese 26 Şubat tarihinde eş zamanlı baskın düzenleyen ilçe polisi, olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda yağlı boya tabloları, antika aksesuarlar ve televizyon ile değeri yüksek kol saatlerinden oluşan 44 parça çalıntı eşya ve 2 silah ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların emniyetteki sorgularının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldıkları öğrenildi.
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