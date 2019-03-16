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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adalar'da hırsızlık operasyonu - İSTANBUL İzle

Adalar'da hırsızlık operasyonu - İSTANBUL İzle

- Operasyondan detaylarAdalar'da hırsızlık operasyonu - Operasyonda kıymetli yağlı boya tablolar, antika aksesuarlar, kol saati ve 2 tabanca ele geçirildiİSTANBUL (AA) - Adalar'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda, kıymetli yağlı boya tablolar, antika aksesuarlar, kol saati ve 2 tabanca ele geçirildi.Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son bir yılda meydana gelen 14 hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarında şüphelilerin aynı tekniği kullandığını belirleyen polis, tespit ettiği 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen kıymetli yağlı boya tablolar, antika aksesuarlar, kol saati ve 2 tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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