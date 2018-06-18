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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Adalar'da elektrikli araçlar yolcu taşıyacak

- Adalar'da elektrikli araçlar yolcu taşıyacak

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Fayton Toplu Taşıma İstanbulkart Harekete Geç Elektrikli Araç 


- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da elektrikli araçların toplu taşıma hizmeti vermesi için harekete geçti. İlk olarak Kınalıada'da hizmet verecek 12 kişilik elektrikli araçlarda istanbulkart ile ödeme yapılabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fayton tartışmasının yaşandığı Adalar'da yeni bir toplu taşıma uygulaması için harekete geçti. İBB, 12 kişilik elektrikli araçlarla, ada içerisinde yolcu taşıyacak. İSPARK A.Ş. tarafından işletilecek elektrikli araçlar, önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlanacak. Elektrikli araçlarda taşıma ücreti istanbulkart ile ödenebilecek. Uygulamanın Kınalada'da başarılı olması halinde zamanla tüm adalarda toplu taşıma hizmeti verilmesi planlanıyor. (ÖFA-ÖK-Y)
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