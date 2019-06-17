Adalar'da 30 derecede faytona koşturulan atların yürek burkan görüntüsü havadan görüntülendi İzle

-Faytonlar

-Atların çiftliği

-Röportajlar



( İSTANBUL - ÖZEL)- Adalar'da 30 derecenin altındaki eziyet vicdanları yaralıyor- Vatandaşlar bu eziyetin son bulmasını istiyor- Büyükada'daki Fayton Park havadan görüntülendi İSTANBUL



- Adalar’da faytonlarda kullanılan atların çektiği çile yürekleri dağlıyor. Haziran sıcağında yokuş çıkan atların durumları havadan görüntülendi.Öte yandan atların mesailerinin bittikten sonra kaldığı fayton park da havadan görüntülendi. Adalar’da faytonda kullanılan atların dramı bitmiyor. Ticari amaç uğruna haziran sıcağında dik yokuşlarda fayton çektirilen atlar, artan iş yükü nedeniyle ölümle burun buruna. Turistler uzun kuyrukta seferden dönecek faytonu beklerken, o seferlerde kullanılan atların durumu ise yürekleri dağlıyor. Adalar’da ulaşım faytonlarla sağlanıyor. Resmi araçların dışında adaya motorlu araçların girişi yasak. turizm amaçlı Fayton çektirilen atların sıcağın altındaki mesaileri ise havadan görüntülendi.Atların gün içinde mesaisinin bitmesinin ardından götürüldüğü fayton park da havadan görüntüledi. Atların sıcak havadan koşturulması tepki gösteren Şükran Özdemir, “Hayvanlara yazık, ağzı, dili yok sıcakta hayvanlara eziyettir. Önceden bizde biniyorduk ama artık binmiyoruz” dedi Mevlüt Özdemir ise “O hayvanların sırtından para kazanıyor ama hayvanlara eziyet çektiriyor. Belki karnı a, belki susuzu koşturuyor. Tabi ki ekmek paranı kazanacaksın ama hayvana da bakacaksın” şeklinde konuştu.



