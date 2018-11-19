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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Adada mahsur kalan göçmenler için kurtarma operasyonu (6) - BALIKESİR İzle

Adada mahsur kalan göçmenler için kurtarma operasyonu (6) - BALIKESİR İzle

- KurtarıDüzensiz göçmenlerden görüntülerAdada mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı - Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 44 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılarak Ayvalık'a getirildiBALIKESİR (AA) - Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 44 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada yaklaşık 40 kişilik grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir 'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurta Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.Sahil güvenlik unsurları, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 kişiyi kurtararak Ayvalık Limanı'na getirdi.Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı.

Mahsur Kaldı İhbar Hattı Şili Helikopter 

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