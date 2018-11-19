Adada mahsur kalan düzensiz göçmenlere gıda ve giyecek yardımı yapıldı - BALIKESİR
- Göçmenlerden detaylar - İki kadın göçmen ile röportaj - Göçmenlerin jandarma minibüsüne bindirilmeleri - Jandarmaya getirilen göçmen çocuklara kıyafet yardımıAdada mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarılması Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen ilçeye bağlı Yumurta Adası'nda mahsur kaldı. Kurtarılan göçmenlere giysi ve gıda yardımı yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığında işlemleri tamamlanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler Ayvalık İlçe Jamdarma Komutanlığına getirildi. Burada askerler göçmenlerin çocuklarına giysi ve ayakkabıları kendi elleriyle giydirdiler.