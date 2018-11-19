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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Adada mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı (2) - BALIKESİR İzle

Adada mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı (2) - BALIKESİR İzle

- Düzensiz göçmenlerden genel ve detay görüntüler.Adada mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı - Ayvalık'a getirilen göçmenlerden Afganistan uyruklu kadın: - "Botun motoru bozuldu. Rüzgar sert geldi ve hepimiz denize düştük. Ada çok yakındı, bazılarımız yüzerek bazılarımız da yürüyerek adaya çıktık. Daha sonra kurtarılmayı bekledik. Uzun süredir açız"BALIKESİR (AA) - Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 44 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada yaklaşık 40 kişilik grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir 'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurta Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.Sahil güvenlik unsurları, 13'ü çocuk, 14'ü kadın 44 kişiyi kurtararak Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Ayvalık Bot Komutanlığına getirdi. Göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu.Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sona ererken kurtarılanlar arasında yer alan Afganistan uyruklu Sakine isimli göçmen kadın, grup olarak Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek için denize açıldıklarını belirterek aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğunu söyledi.

Gece saatlerinde lastik botla denize açıldıklarını anlatan Afgan kadın, "Botun motoru bozuldu. Rüzgar sert geldi ve hepimiz denize düştük. Ada çok yakındı, bazılarımız yüzerek bazılarımız da yürüyerek adaya çıktık. Daha sonra kurtarılmayı bekledik. Uzun süredir açız." ifadelerini kullandı.

Mahsur Kaldı Nani İhbar Hattı Şili Helikopter 

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