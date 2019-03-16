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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ada Treni'nin seferleri yeniden başladı - SAKARYA Haberi

Ada Treni'nin seferleri yeniden başladı - SAKARYA Haberi

- Ada Treni'nin Mithatpaşa İstasyonuna gelmesi - Trenin Adapazarı Gar'a gitmesinden detaylar - Lokomotifin içerisine binen AK Parti heyetinden detaylarAda Treni'nin seferleri yeniden başladı - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesiyle İstanbul'un Pendik ilçesi arasında hizmet veren Ada Treni, yaklaşık 7 yıl aradan sonra ilk seferlerini gerçekleştirdiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesiyle İstanbul'un Pendik ilçesi arasında hizmet veren Ada Treni, seferlerine yeniden başladı.
Yaklaşık 7 yıl aradan sonra Adapazarı Garı'na gelen trene Mithatpaşa İstasyonu'ndan binen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek ile AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever'in yanı sıra Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce yolcularla bir süre sohbet etti.Adapazarı Garı'nda trenden inen Yavuz ve beraberindekileri peronda bekleyen vatandaşlar alkışlarla karşıladı.Yüce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, trenin gelmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının gayretleriyle seferlerin tekrar başlatıldığını dile getiren Yüce, "Ada'ya ve Sakarya 'ya hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın talimatı Ulaştırma Bakanımızın gayretleri Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğümüzün çok ciddi çalışmaları herkesin katkısıyla beklenen, özlenen Ada Treni Ada'ya gelmiş oldu. İlk gün bana sorulmuştu 'Ada treni ne olacak?' diye. O gün ne demiştik 'Ada Treni gelecek ama alttan ama üstten en uygun şartlar neyse yerine gelecek.' demiştik." ifadelerini kullandı.Yüce, peronda kendilerini karşılayan Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine de bu sevince ortak oldukları için teşekkür etti.

Karya Kışla 

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