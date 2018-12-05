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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ada seferlerine fırtına engeli

Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale boğazından ve boğazdan sefer yapan feribotlardan görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Feribot Seferleri Adala Akkale Deniz Ulaşımı 


- Çanakkale’de, yarın Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, yarın Kabatepe-Gökçeada hattımızda Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri ile Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.
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