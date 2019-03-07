Açlıktan değil, araçların çarpması sonucu ölüyorlar

-Sürücünün korna çalması

-Öle kuşlar

-Yetkililerin doğaya yem bırakması



( VAN - ÖZEL)- Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban kuşları için doğaya yem bırakmaya devam ediyor VAN



- Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte aç kalan kuşlar, yem bulmak için indikleri yollarda araçların çarpması sonucu telef oluyor. Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte insanlar kadar yaban hayvanlar da etkileniyor. Kar yağışı ile birlikte dağların beyaza bürünmesi sonucu aç kalan kuşlar, yem bulma çabasıyla trafiğin yoğun olduğu ana yollara iniyor. Kalabalık bir halde yola inen kuşlar, istemeyerek olsa da araçlara çarparak telef oluyorlar. Bazı vatandaşlar, açlıktan ölmemek için yola inen kuşların maalesef araçların çarpmasıyla telef olduğunu söyledi.



Sürücülerin daha dikkatli olmasını isteyen vatandaşlar, kuş sürüsünü gördüklerinde yavaşlayıp kornaya basmalarını istediler. Kar yağışı ile birlikte Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik bölgelerinde kuşlar ve yaban hayvanlar için yem takviyesinde bulundu. (EKİP-ŞAK-

