Açlıktan bayılan kediyi kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata bağladılar Haberi



- Kayseri'de itfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan ve açlıktan bayılan kediyi kurtardıktan sonra kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Ekiplerin bu hareketi vatandaşları duygulandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Kocasinan İlçesinde bulunan Mimarsinan Mahallesi'nde ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak üzere gitti. Mahsur kalan kediyi kurtaran ekipler, kedinin açlıktan bayıldığını ve yaşam fonksiyonlarının olmadığını gördü. Bunun üzerine kedinin üzerine soğuk su döken İtfaiye Amiri Mehmet Ali Nalbant, kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Uzun uğraşlar sonucu kendine gelen kediyi gören itfaiye ekipleri büyük mutluluk yaşadı. İtfaiye ekiplerinin verdiği bu mücadele, vatandaşların da takdirini topladı.

