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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Açlıktan baygın düşen köpek yavrusuna zabıta sahip çıktı - GAZİANTEP

Açlıktan baygın düşen köpek yavrusuna zabıta sahip çıktı - GAZİANTEP

- Belediye zabıta aracı - Esnafın iş yeri önünde yatan yavru köpek - Yavru köpeğin sütle beslenmesi - Köpeğin araca taşınması - Zabıta görevlisiyle röportajAçlıktan baygın düşen köpek yavrusuna zabıta sahip çıktıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde, açlıktan baygın düşen köpeği zabıta ekipleri önce doyurdu sonra barınağa götürdü.Hakkı Demirel Caddesi’nde iş yerinin önünde açlıktan baygın düşen köpek yavrusunu fark eden esnaf İslahiye Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verdi.Ekipler açlıktan güçsüz düşen yavruyu süt vererek besledi. Ekipler daha sonra bir kutuya koydukları hayvanı önce belediyenin veteriner hekimine ardından barınağa götürdü.Zabıta ekibinde görevli Mehmet Alan, sahipsiz yavrudan esnafın duyarlılığı sayesinde haberdar olduklarını belirterek, vatandaşlardan, böyle bir durumda gördükleri sokak hayvanlarını belediyeye bildirmelerini istedi.

Yavru Köpek Köpek Köpek Yavrusu Zabıta Sokak Hayvanları 

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