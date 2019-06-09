Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Acısını unuttu kızı avuttu... Kayseri'deki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Acısını unuttu kızı avuttu... Kayseri'deki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaza yerinden detay

İlk Müdahale Küçük Kız Trafik Kazası Küçük Çocuk Özel Hastaneler 

-Kaza yapan araçlardan detay
-Yaralılardan detay
-Ambulanstan detay
-Anne ve kucağındaki küçük kızından detay
-Annenin küçük kızını sakinleştirmeye çalışması
-Polis ekiplerinden detay

( KAYSERİ )- Kazada yaralanan bir anne, kendi acısını unutarak korkudan ağlayan kızını sakinleştirmeye çalıştı KAYSERİ

- Kayseri'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan anne, kaza sonrasında korkudan ağlayan kızını sakinleştirmeye çalıştı. Edinilen bilgiye göre Kocasinan Bulvarı Galericiler Sitesi önünde meydana gelen kazada 38 FJ 364, 39 TE 281 ve 38 PE 151 plakalı araçlar, yağan yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaza yaptı. Kaza sonrasında yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan 5 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri yolda başka kaza olmaması için önlem alırken, kazada yaralanan bir anne kucağındaki çocuğu ile birlikte kendilerini hastaneye götürecek başka bir ambulansı bekledi. Kaza nedeniyle küçük çocuk göz yaşlarına boğulurken, geçirdiği kaza sonrasında boyunluk takılan anne, kendi acısını unutarak kızını sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı. (AÖ-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı