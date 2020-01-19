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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Acılı babadan eşine ve oğluna hüzünlü veda

Acılı babadan eşine ve oğluna hüzünlü veda

-anne ve oğulun fotoğrafları

Doğalgaz Cenaze Namazı Psikolojik Tedavi Cenaze Aracı Doğalgaz Borusu 

--cenaze namazı detay
--ağlayanlar detay
--arşiv görüntüler

( SİVAS )- Tokat’ta 10 yaşındaki oğlunu 12 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendi hayatına son veren anne ve oğlu Sivas’ta kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı SİVAS

- Tokat’ta 10 yaşındaki oğlunu 12 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendi hayatına son veren anne ve oğlu Sivas’ta kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Tokat’ta iki gün önce psikolojik tedavi gören Tuğba Uzun, 10 yaşındaki oğlu Kayra Uzun’u 12 yerinden bıçaklayarak öldürmüş ve ardından da evin mutfak kısmında bulunan doğalgaz borusuna kendisini asarak intihar etmişti. Tuğba Uzun ve 10 yaşındaki oğlunun cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Sivas’a ulaştırıldı. Uzun ve oğlu için öğle namazının ardından Mehmet Paşa camisinde cenaze namazı kılındı. Cenazede acılı baba Mustafa Uzun ve aile göz yaşlarına boğuldu. Anne ve oğlunun cenazesi kılınan namazın ardından Yukarı Tekke sıra mezarlığına defnedildi. Anne ve oğlunun cenazelerinin cenaze aracında yan yana konması aileyi duygulandırdı. Anne Uzun’un, olayın yaşandığı gün özel bir okulda eğitim gören 4. sınıf öğrencisi oğlu Kayra ile birlikte karne dağıtım törenine katıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin cinayet şüphesi üzerine evde yaptığı detaylı çalışmada evin kapısının içeriden kilitlendiği tespit edildi.
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