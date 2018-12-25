Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Acılı baba “düşmanım dahi binmesin”

Acılı baba “düşmanım dahi binmesin”

-Baba ile röp

Sosyal Medya Cenaze Cenaze Namazı Motosiklet Kazası Tayk 

--Cenaze detayları
-Ölen Hasan Uzdemir'in fotoğrafları

( SİVAS )- Antalya’da motosikleti ile bariyerlere çarparak hayatını kaybeden sürücünün babası, tüm motosiklet sürücülerini uyardı SİVAS - Antalya’da motosikleti ile bariyerlere çarparak hayatını kaybeden sürücünün acılı babası “düşmanım hadi binmesin” dedi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında virajı alamayıp yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan Hasan Uzdemir (35) için bir cenaze namazı da bugün memleketi Sivas’ta kılındı. Sivas Ulucamisi’nde kılınan cenaze namazı öncesi acılı baba Selahattin Uzdemir, İHA’ya yaptığı açıklamada, motosiklet sürücülerini uyarıp, “Motor tehlikeli kimse binmesin motora.Düşmanım dahi binmesin. Allah kimseye vermesin bu acıyı. Motoru sat dedim. Oğlum sat elini ayağını öpeyim dedim. Motordan vazgeç dedim. Sat motoru dedim. Kimsenin motora binmesini istemiyorum. Düşmanımın dahi motora binmesini istemiyorum çünkü tehlikeli. “dedi.
Sosyal medyadan uyarmıştı Baba Uzdemir oğlu hayattayken sosyal medya üzerinden oğlu Hasan Uzdemir’i uyarıp, bir paylaşımının altına “Oğlum Rabbim korusun canım. Sat onu” yazmıştı. Uzdemir’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığına defnedildi.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı