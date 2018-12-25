Acılı baba “düşmanım dahi binmesin”

--Cenaze detayları

-Ölen Hasan Uzdemir'in fotoğrafları



( SİVAS )- Antalya’da motosikleti ile bariyerlere çarparak hayatını kaybeden sürücünün babası, tüm motosiklet sürücülerini uyardı SİVAS - Antalya’da motosikleti ile bariyerlere çarparak hayatını kaybeden sürücünün acılı babası “düşmanım hadi binmesin” dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında virajı alamayıp yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan Hasan Uzdemir (35) için bir cenaze namazı da bugün memleketi Sivas’ta kılındı. Sivas Ulucamisi’nde kılınan cenaze namazı öncesi acılı baba Selahattin Uzdemir, İHA’ya yaptığı açıklamada, motosiklet sürücülerini uyarıp, “Motor tehlikeli kimse binmesin motora.Düşmanım dahi binmesin. Allah kimseye vermesin bu acıyı. Motoru sat dedim. Oğlum sat elini ayağını öpeyim dedim. Motordan vazgeç dedim. Sat motoru dedim. Kimsenin motora binmesini istemiyorum. Düşmanımın dahi motora binmesini istemiyorum çünkü tehlikeli. “dedi.

Sosyal medyadan uyarmıştı Baba Uzdemir oğlu hayattayken sosyal medya üzerinden oğlu Hasan Uzdemir’i uyarıp, bir paylaşımının altına “Oğlum Rabbim korusun canım. Sat onu” yazmıştı. Uzdemir’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığına defnedildi.

