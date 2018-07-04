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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Acılı anne Leyla’nın mezarlığına sarılarak gözyaşlarına boğuldu

Acılı anne Leyla’nın mezarlığına sarılarak gözyaşlarına boğuldu

-Mezarlık görüntüsü

Sarılar 

--Köy görüntüsü
--Genel detay
--Anne Şükran Aydemir ve yakınlarının mezara sarılması
--uzun süre ağlamaları
--Teye İpek'in bayılması

( AĞRI -ÖZEL-HD)- Leyla’nın teyzesi mezarlıkta bayıldı AĞRI

- Ağrı’da 2 gün önce cansız bedeni bulunan ve dün köyde defnedilen minik Leyla'nın mezarı bugün annesi Şükran Aydemir ve akrabaları tarafından ziyaret edildi. Minik Leyla’nın teyzesi mezarlıkta baygınlık geçirdi. Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü kaybolan ve aramaların 18’nci gününde dere kenarında bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla dün toprağa verildi.
Minik Leyla’nın annesi Şükran Aydemir ve akrabaları bugün sabah saatlerinde Leyla’nın mezarını ziyaret edip Kur’an-ı Kerim okudu. Acılı anne kızının mezarında dua ettikten sonra toprağa sarılarak ağladı. Gözyaşlarına tutunamayan ve uzun süre ağlayan anne ve yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Gözyaşlarına hakim olamayan ve kızının mezarına sarılan anne yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Dakikalarca Leyla’nın mezarına sarılan anne Şükran Aydemir’in feryadı yürek yaktı. Leyla’nın mezarının başında uzun süre ağlayan Leyla’nın teyzesi İpek, mezarlıkta fenalaştı. Bayılan İpek’e yakınları tarafından su verildi.
Uzun süre yerde kalan İpek, daha sonra kendisine geldi.
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