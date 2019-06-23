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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Acılı abla 2 gündür kayıp olan kardeşini arıyor

Acılı abla 2 gündür kayıp olan kardeşini arıyor

Huriye Ceylan'ın açıklamaları

Spor Ayakkabı Bild Karahisar 

-Mehmet Ceylan foto

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'da geçtiğimiz Cuma akşamından beri haber alınamayan 19 yaşındaki Mehmet Ceylan'ın ablası Huriye Ceylan konuştu.
Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Garı'nda çalışan 19 yaşındaki Mehmet Ceylan, geçtiğimiz Cuma günü gece 23.30 saatleri itibariyle iş yerinden ayrıldı. Ceylan'ın eve dönmemesi üzerine, çevrede gidebileceği yerlerde arama yapan ailesi, iki gün boyunca yaptıkları aramalar sonuçsuz kalınca durumu Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay sonrasında Mehmet Ceylan'ın ablası Huriye Ceylan, "Kardeşim Mehmet Ceylan 21 Haziran Cuma günü saat 23.00'da evden işe çıkıyorum diye gitti. O saatten beri arıyorum, ulaşamıyorum. Hiç bir haber alamadık. Polise falan haber verdik. Altında siyah pantolon, üstünde beyaz kareli gömlek, kırmızı şapkası ve lacivert spor ayakkabı var üstünde. Görüp duyanlar lütfen bize ulaşsınlar, mahvolduk" ifadelerini kullandı. (BRK-
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