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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Acılar içerisinde yardım bekleyen sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı... Denizli’de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Acılar içerisinde yardım bekleyen sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı... Denizli’de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

-İtfaiye ekiplerini kazada sıkıştığı yerde yaralanan sürücüye müdahalesi (cep telefonu görüntüsü)

Hastane Trafik Kazası İkiz Bebekler Karahisar Cep Telefonu 

--Olay yerinden görüntüler

( DENİZLİ )- Kazada otomobil sürücüsünü yaralı olarak sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı- Kazada ikiz bebeklerde yaralandı DENİZLİ

- Denizli’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikiz bebeklerle birlikte toplam 6 kişi yaralanırken, kazada araç içerisinde sıkışan sürücülerden biri itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılabildi. Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Afyonkarahisar karayolu üzerinde Pınarkent Kavşağı’ndan meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü meydana gelen kazada Mehmet Topuzayak (25) idaresindeki 20 F 9195 plakalı otomobil, kavşağında aynı istikamette seyir halinde olan Ramazan Sarıkoç (54) idaresindeki 09 S 9177 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile birlikte Mertcan Akıllı (24), Hacer Sürgütavi (26) ile bir yaşındaki ikiz bebekleri Hatice ve İbrahim Sürgütavi yaralandı. Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden birisi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkıştıkları yerden çıkarılabildi. Yaralılar daha sonra ambulanslar ile Denizli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
(GC-
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