Açılan baraj kapakları su seviyesini yükseltti... İnekler mahsur kaldı

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( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’ün Genç ilçesinde açılan baraj kapaklarıyla yükselen su nedeniyle inekler mahsur kaldı. Olay, Genç ilçesinde Kalehan barajı Murat Nehri kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,nehir kenarı otlayan inekler baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte yükselen su nedeniyle adacık üzerinde mahsur kaldı. İneklerin mahsur kaldığını gören hayvan sahibi durumu Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile inekler bulunduğu yerden kurtarıldı. Daha önce de aynı bölgede piknik yapmaya gidenler baraj kapaklarının açılmasıyla adacık üzerinde mahsur kalmış, bot yardımı ile kurtarılmıştı.

