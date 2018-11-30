Acil serviste iki aile arasında çıkan bıçaklı kavga kamerada Video



– Aydın’ın Kuşadası ilçesinde devlet hastanesi acil sevisinde akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi’nde ikamet eden akraba olan Ö. ailesinin mensupları arasında Kuşadası Devlet Hastanesi binası içinde tartışma çıktı. Acil Servis’te saat 21.30’da meydana gelen sözlü tartışma, karşılıklı atışmaların ardından kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.Ö. isimli bir kişi elindeki bıçakla akrabası C.Ö’yü karnından yaraladı. Ağır yaralanan C.Ö. Kuşadası Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu arada, hastane acil servisinde başlayan ve bıçakla yaralamaya yol açan kavga hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen hastane bahçesinde de devam etti. Olay yerine gelen 50’ye yakın takviye polis ekibinin müdahalesiyle aynı ailenin mensupları arasındaki kavga güçlükle yatıştırıldı. Polis ekipleri, kavganın yatıştırılmasının ardından akrabasını bıçaklayan S.Ö. ile birlikte kavgaya karışan 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

