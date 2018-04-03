Acil çağrılar birleşti, kalite yükseldi

-Gelen çağrıların kabülü

-Kurum personelleri ile röp.

-Müdür ile röp.

-Vali ile röp.

-Çağrı merkezi dış detay



( SİVAS - ÖZEL - HD)- Sivas'ta tüm acil çağrıların 112 numaralı hatta ve tek noktada birleşmesi, acil vakalara daha hızlı ve koordineli müdahale edilmesini sağladı SİVAS



- Sivas'ta İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm acil çağrı numaralarının 112’de birleşmesi ve tek bir merkezde değerlendirilmesi, vakalara daha hızlı ve koordineli müdahale edilmesini sağladı. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm acil çağrı numaralarının, tek bir numarada ve tek bir merkezde birleşmesi çalışmaları Sivas'ta olumlu sonuçlar verdi. Sivas'ta kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 3 yıldır süren çalışmalar neticesinde, il genelindeki; AFAD, sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Orman başta olmak üzere tüm acil çağrı numaraları 112'de birleşti. Acil Çağrı Merkezi'nde tüm birimlerin personellerinin bulunduğu bir çağrı karşılama merkezi oluşturuldu. Bu merkezde çağrıların ön kabulünden sonra ilgili birimlere iletilmesi ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon kurulması sağlanıyor. İleri teknolojinin kurulduğu merkezde, çağrının yapıldığı adresin konumu da tespit ediliyor. Doktorların da görev aldığı merkezde arayanlara tıbbı destek de sağlanıyor. Sivas Acil Çağrı Merkezi sağlık personellerinden Tuğba Aydın, yeni sistemle hastalara daha verimli hizmet ürettiklerini belirterek,"Bir bıçaklama veya farklı bir yaralama ihbarı geldiğinde emniyet veya jandarma ile burada hemen irtibata geçebiliyoruz. Verileri daha hızlı paylaşma imkanı buluyoruz. Vaka ilk bize düşüyor. Biz vaka hakkında bilgi aldıktan sonra ilgili birimlerle bilgiyi paylaşıyoruz" dedi.

Akla ilk 112 geliyor Çağrı merkezinde ön çağrı kabulü yapan Mücahit Gedik, acil çağrı numaraları arasında ilk akla gelenin 112 olduğunu ifade ederek,"Vatandaşımızın numara karışıklığını gidermek adına acil numaraların tek çatı altında toplanması devletimizin bir projesiydi. Üç yıldır bu proje kapsamında görev yapıyoruz. Acil durumlarda akla gelen ilk numara 112 olduğu için bu numara kullanılıyor." şeklinde konuştu.

Çağrı merkezinde alanı ile ilgili yönlendirmeleri kabul eden itfaiye eri Sabahattin Tuncer, koordinasyon sayesinde vakalara daha hızlı müdahale ettiklerinin altını çizerek,"İtfaiye olarak bizim operasyonlarda en çok gereksim duyduğumuz birimler emniyet güçleri ve sağlık ekipleri. Burada bu birimlerimiz ile en kısa sürede koordine olup vakalara çok daha hızlı müdahale etme imkanı buluyoruz." diye konuştu.

AFAD görevlisi Serhat Bulan da,"Bu sistemle vakalara çok daha koordineli ve hızlı müdahale edildiği bir gerçek. Biz AFAD olarak vatandaşlarla bire bir temasta olmuyoruz. Genellikle burada bulunan diğer kurumlar ile irtibat içerisindeyiz. Aynı ortamda bulunmamızın çok büyük faydalarını görüyoruz." ifadelerini kullandı. Çağrılar kayıt altına alınıyor Acil Çağrı Merkezi Müdürü Halil Bulak, tüm çağrıların sağlıklı bir sistem ile kayıt altında tutulduğuna dikkat çekerek,"Daha önce kurumlar kendi başlarında bu hizmeti yürütüyordu. Teknik alt yapıları çok yeterli değildi. Yerel olarak hizmet veriliyordu. Bu sistem ile mülki sınırlar içerisindeki tüm acil çağrılar bu merkezden yönetilir hale geldi. Çağrılar sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınır hale geldi. Tüm kurumlar ortak bir salonda hizmet verdikleri için acil yardım hizmetleri en kaliteli şekilde sağlanır hale geldi." dedi.

Vali Gül: "Zaman kaybı önlendi” Sivas Valisi Davut Gül, tüm acil çağrıların tek numarada ve tek merkezde toplanması ile daha hızlı ve koordineli bir hizmet sağlandığını aktararak,"Bu İçişleri Bakanlığımızın bir projesiydi. Her kurumun ayrı bir acil çağrı numarası vardı. Vatandaşımızın bu numaraları ezberlemesi, acil bir durumda, panik halinde hangi numarayı arayacağını hatırlaması bir sıkıntı oluşturuyordu. Yurt dışında da benzer örnekleri olduğu gibi Sivas'ta 112 Acil Çağrı Merkezi kuruldu. Emniyet, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve orman gibi bütün kurumlar için 112 arandığında, bu merkezimizden yönlendirme yapılarak hem zaman kaybı önlenmiş oluyor hem de daha koordineli çalışarak olası sıkıntılar ortadan kaldırılmış oluyor. Ayrıca yeni bir bina daha inşa edildi. Burada diğer illerin çağrı kayıtlarının yedeklendiği bir merkez oluşturulacak." şeklinde konuştu.

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