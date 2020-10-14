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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Acil çağrı merkezi ekipleri tatbikatlarla afetlere hazırlanıyor

- Acil çağrı merkezi ekipleri tatbikatlarla afetlere hazırlanıyor

- Drone ile bina detayı

Doğal Afet Deprem Tatbikat Ağrı Merkez Çağrı Merkezi Yangına Müdahale 

-- Acil Çağrı merkezinin drone detayı
-- AFAD eğitmeninin bilgi vermesi
-- Ekiplerin alarm ile binayı tahliye etmesi
-- Yangın tatbikatından detaylar
-- Yangını söndürmeleri
-- Personellerin söndürme eğitimi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta ihbarlarla vatandaşın imdadına yetişen acil çağrı merkezi personelleri, deprem tatbikatıyla olası afetlere hazırlanıyor. Zonguldak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli ön çağrı, sağlık, itfaiye, polis, jandarma, GAMER, AFAD personelleri tek çatı altında gelen ihbarlarla vatandaşların imdadına yetişiyor. Koordinasyonun tek merkezden sağlandığı acil çağrı merkezinde, acil olayların yanı sıra ihbarda bulunan vatandaşların imdadına yetişen ekipler, bir taraftan da doğal afetlere hazırlanıyor. Sivil savunma planı kapsamında personellere yönelik yangın ve deprem tatbikatları yapıldı. Sirenin çalmasıyla birlikte binayı tahliye eden ekiplere, AFAD eğitmenleri tarafından yangına müdahale ve bina tahliyesi konularında da eğitim verildi.
Yangın tatbikatıyla da olası yangın durumlarında müdahale yöntemleri uygulamalı gösterildi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar ve AFAD Eğitim Şube Müdürü Sami Göktaş da eğitimde yer aldı. (OA
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