Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Açıköğretimde eğitime 'engel' yok - ESKİŞEHİR İzle

Açıköğretimde eğitime 'engel' yok - ESKİŞEHİR İzle

Açıköğretimde eğitime "engel" yok - ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi'nden detaylar - Anadolu Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın röportaj Açıköğretimde eğitime "engel" yok - Ülke genelinde 3 milyon öğrencinin okuduğu Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim sisteminde 22 bin 767 engelli öğrenim görüyor - Engelli öğrencilerin 16 bin 282'sini erkekler, 6 bin 485'ini kadınlar oluştururken, işletme, kamu yönetimi, sosyoloji, adalet, sosyal hizmetler ve ilahiyat en fazla tercih edilen bölümler oldu - AÜ Rektörü Prof. Dr. Gündoğan:"Engelli öğrencilerimiz içinde çeşitli iş yerlerinde çalışanlar var. Çalışan engelli öğrencilerimizin yüzde 70'i kamuda istihdam edilenlerden oluşuyor"ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesindeki Açıköğretim sisteminde öğrenim gören 3 milyon öğrencinin 22 bin 767'si engellilerden oluşuyor.AÜ Engelli Öğrenci Destek Birimi tarafından hazırlanan rapora göre, 1982 yılında kurulan, 3 milyonluk öğrenci sayısıyla dünyanın 11 mega üniversitesi arasında yer alan ve 16 ülkede Türk vatandaşlarına yükseköğretim imkanı sağlayan sistemde, 22 bin 767 engelli öğrenci bulunuyor.Engelli öğrencilerin 16 bin 282'sini erkekler, 6 bin 485'ini ise kadınlar oluştururken, İstanbul 3 bin 308, Ankara 2 bin 487, İzmir de 778 ile engelli öğrenci sayısında ilk 3 sırayı alıyor.Rapora göre bu öğrencilerin 6 bin 546'sı işletme, 6 bin 170'i kamu yönetimi, 3 bin 854'ü sosyoloji, 3 bin 723'ü adalet, 3 bin 632'si sosyal hizmetler, 3 bin 324'ü ise ilahiyat bölümlerinde öğrenim görüyor. - Gündoğan: "Engelli öğrencilerimizin 4'te 3'ü erkek"Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli öğrencilerden hem üniversite senatosunun hem de Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla hiçbir öğrenim ücreti talep etmediklerini söyledi.

Açıköğretim sisteminin temel amaçlarından birisinin eğitimi insanların ayağına kadar götürmek olduğunu dile getiren Gündoğan, "Engelli öğrencilerimizin 4'te 3'ü erkeklerden oluşuyor. Bu öğrencilerimiz ağırlıklı olarak işletme, sosyoloji, kamu yönetimi gibi bölümlerde öğrenim görüyor. Engelli öğrencilerimiz içinde çeşitli iş yerlerinde çalışanlar var. Çalışan engelli öğrencilerimizin yüzde 70'i kamuda istihdam edilenlerden oluşuyor." dedi.
Gündoğan, engelli öğrencilerin sosyal faaliyetlerde bulunmaları amacıyla farklı etkinlikler de yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Sosyal Hizmetler Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci Sosyal Hizmet Öğrenci Sayısı 

İlgili Foto Galeriler
Fethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü BulunduFethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü Bulundu
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı