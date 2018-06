Açıköğretim Sistemi mezunlarını uğurladı

-konuşmalar

- Her yaş grubu ve meslekten insana okuma fırsatı sunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin çeşitli bölümlerinden mezun olan öğrenciler, diploma almanın heyecanını yaşadı. Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültelerinden 2017-2018 eğitim öğretim yılında mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için Anadolu Üniversitesi Spor Salonunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan törende bazıları çocukları ile gelirken bazı mezun öğrenciler ise anne, baba ve diğer yakınları ile mutluluklarını paylaştı. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından mezuniyete gelen öğrenciler, eğitimin yaşının olmadığını göstererek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın konuşmasıyla devam etti. "Açıköğretim Sistemi Türkiye'nin yüksek öğretimine önemli katkı sunuyor" Rektör Gündoğan, "Tabii gurur verici bir tablo. Bugün üniversitemizin 19’uncu mezuniyet törenimiz aslında. Üniversitemizin tüm öğrencilerini hem örgünde hem de açıköğretimde mezun etmiş olacağız. Bu bizim için gerçekten büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Biliyorsunuz Açıköğretim Sistemi, Türkiye’nin yükseköğretimine çok önemli katkılar sunan bir sistem. Kuruluşundan bu yana 40 yıl geçmiş bir sistem. Yurt içi ve yurt dışında 3 milyonun üzerinde mezun vermiş bir sistem. 3 milyon öğrencisiyle de sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük yükseköğretim sistemlerinden birisi. Her yıl Türkiye'nin dört bir yanından mezunlarımızı buraya çağırıyoruz. Bu yıl da bin 500 mezunumuzu törene çağırdık. Onların hep birlikte mutluluklarını paylaşıyoruz. Büyük bir coşkuyla geçiyor. Biz ‘yaşam boyu öğrenme’ felsefesi kapsamında açıköğretimde bir bölümü bitiren öğrencimizin yeni bir bölüme kayıt yaptırmasını istiyoruz. Biz de her geçen yıl kendimizi yeniliyoruz" dedi.

"Eğitimde fırsat eşitliği çok önemli" Binlerce öğrencinin mezun olduğu törende engelli öğrenciler de mezuniyetlerini coşkuyla kutladı. Çeşitli yerlerden davet edilen engelli bireyler, arkadaş ve görevlilerin yardımı ile alanda mezun olarak diploma almanın heyecanını yaşadı. Açıköğretim Sisteminde engelli öğrencilere ayrıcalıklar tanındığını da aktaran Rektör Gündoğan, “Binlerce engelli öğrencimiz bu imkandan faydalanıyor. Bunun dışında cezaevlerinde de öğrencilerimiz var sayısı 2 bini geçen. Biz sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da cezaevinde olan öğrencilerimizin eğitim hakkını ayaklarına kadar götürüyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Naci Gündoğan, Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney ve akademisyenler tarafından, mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.

Tören, mini konserlerin gerçekleştirilmesi ve hep birlikte kep atılmasının ardından sona erdi.