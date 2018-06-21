Açıköğretim birincileri buluştu Haberi

-Birinci olan öğrenciden görüşler

-Toplantıdan detaylar

-Törenden detaylar



( ESKİŞEHİR )- Açıköğretim Sistemi programlarından başarı ile mezun oldular ESKİŞEHİR



- Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 eğitim öğretim döneminde başarı ile mezun olan birinci öğrenciler bir araya geldi. Açıköğretim Fakültesi'nde düzenlenen buluşmaya; Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, dekan yardımcıları, program birincileri ile aileleri katıldı.

Eğitim aldıkları bölümde yaptıkları ortalama ile birincilikle mezun olan öğrenciler, ilk olarak kendilerini tanıttı. Açıköğretim Fakültesinin kendileri için büyük bir şans olduğuna değinen öğrenciler, mezuniyet töreni için de çok uzaklardan gelmelerine rağmen istekle burada olduklarına değindi. Açıköğretim Sisteminin kendilerine her konuda kolaylık sağladığını belirten birinci öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti. “Birincilikleri ile bizleri onurlandırdılar” Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney ise, “Yapılan şey o kadar güzel ki bunu unutmak istemeyeceğiz. Umarım başarılarınız hep daim olur. Bizim bu yıl 125 birincimiz var. Öyle notlar ki 3.90 - 4 civarı. Bunların yaşları da hiç küçük değil. Artık okumanın ne olduğunu, ne için okuduklarını fark eden, neden burada olduklarını fark eden insanlardan oluşuyor bizim öğrencilerimiz. Bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı. Burada birinci olan 25 öğrencimiz var. Onların mutluluğuna ortak olduk. Birincilikleriyle bizleri onurlandırdılar, biz de çok mutluyuz” dedi.



