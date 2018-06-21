Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Açıköğretim birincileri buluştu Haberi

Açıköğretim birincileri buluştu Haberi

AÖF Dekanı Prof. Dr. Güney ile röportaj

Mezuniyet Mezuniyet Töreni Öğrenciler 

-Birinci olan öğrenciden görüşler
-Toplantıdan detaylar
-Törenden detaylar

( ESKİŞEHİR )- Açıköğretim Sistemi programlarından başarı ile mezun oldular ESKİŞEHİR

- Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 eğitim öğretim döneminde başarı ile mezun olan birinci öğrenciler bir araya geldi. Açıköğretim Fakültesi'nde düzenlenen buluşmaya; Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, dekan yardımcıları, program birincileri ile aileleri katıldı.
Eğitim aldıkları bölümde yaptıkları ortalama ile birincilikle mezun olan öğrenciler, ilk olarak kendilerini tanıttı. Açıköğretim Fakültesinin kendileri için büyük bir şans olduğuna değinen öğrenciler, mezuniyet töreni için de çok uzaklardan gelmelerine rağmen istekle burada olduklarına değindi. Açıköğretim Sisteminin kendilerine her konuda kolaylık sağladığını belirten birinci öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti. “Birincilikleri ile bizleri onurlandırdılar” Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney ise, “Yapılan şey o kadar güzel ki bunu unutmak istemeyeceğiz. Umarım başarılarınız hep daim olur. Bizim bu yıl 125 birincimiz var. Öyle notlar ki 3.90 - 4 civarı. Bunların yaşları da hiç küçük değil. Artık okumanın ne olduğunu, ne için okuduklarını fark eden, neden burada olduklarını fark eden insanlardan oluşuyor bizim öğrencilerimiz. Bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı. Burada birinci olan 25 öğrencimiz var. Onların mutluluğuna ortak olduk. Birincilikleriyle bizleri onurlandırdılar, biz de çok mutluyuz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Uygulayarak ÖğreniyorlarUygulayarak Öğreniyorlar
Lisedeki Devamsızlık Sorununu ÇözdülerLisedeki Devamsızlık Sorununu Çözdüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı