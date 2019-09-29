Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
''Açık Sokaklar Günü' etkinliği - DENİZLİ

''Açık Sokaklar Günü' etkinliği - DENİZLİ

''Açık Sokaklar Günü" etkinliği - DENİZLİ - ''Açık Sokaklar Günü" etkinliği - Bisiklet süren kişiler - Bisiklet ve bando ekibi kortej yürüyüşü - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın açıklaması Denizli 'de "Açık Sokaklar Günü" etkinliğiDENİZLİ (AA) - Denizli 'de düzenlenen "Açık Sokaklar Günü" etkinliğine katılan yüzlerce kişi bisiklet kullandı.Uluslararası Spor ve Kültür Birliği (ISCA) önderliğinde kutlanmaya başlanan "Açık Sokaklar Günü" ekinlikleri kapsamında Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İnovasyon Derneği (DİDER) öncülüğünde bisikletli kortej oluşturuldu."Şimdi hareket zamanı, birlikte yürüyelim" sloganıyla düzenlenen programa bisikletleriyle katılanlar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda pedal çevirdi.Sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı etkinlikte hareketli yaşamın önemine dikkati çekmek için "İki teker dünyaya yeter", "Bisiklet bin, paran cebinde, sağlığın yerinde kalsın" ve "Arabadan in, bisiklete bin" yazılı pankartlar kullanıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yaptığı konuşmada, amaçlarının teknolojik bağımlılığı azaltarak sağlıklı kalabilmeye dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Zolan, "Hareketi ihmal etmemek ve daha çok hareket ederek sağlığımıza kavuşmak, zihnimizi dinç tutmak ve araçtan inerek bisiklete binmeye dikkati çektik. Tüm dünyada bugün bisikletliler sokaklarda yerini aldı. Bu etkinlik bugüne mahsus olmamalı. Denizli 'de bisiklet yollarımız artarak devam ediyor. Herkesi bisiklet binmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknoloji Bisiklet 

İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı