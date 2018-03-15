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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Açık Kapı' bürosu oluşturdu - KIRKLARELİ

'Açık Kapı' bürosu oluşturdu - KIRKLARELİ

"Açık Kapı" bürosu oluşturdu - KIRKLARELİ - Açılıştan genel görüntüler - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin konuşmasıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, İçişleri Bakanlığınca başlatılan Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi kapsamında vatandaşın talep, öneri ve sorunlarını doğrudan iletebilmesi için "Açık Kapı" bürosu oluşturdu.İçişleri Bakanlığınca, vatandaşın talep, öneri ve sorunlarını doğrudan iletebilmesi için başlatılan Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi kapsamında Kırklareli Valiliğinde oluşturulan "Açık Kapı", Vali Orhan Çifçi tarafından hizmete sunuldu.Çiftçi, açılışta yaptığı konuşmada, Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi'nin İçişleri Bakanlığınca 180 günlük eylem planı kapsamında devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişimi arttırarak, vatandaş talep ve beklentilerinin toplanmasını, oluşturulacak politikalara esas olmak üzere anlamlandırılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan bir sistem olduğunu söyledi.

Tüm valiliklerde bu projenin uygulanacağını belirten Çiftçi, bürolarda konusunda uzman özel eğitim alan kişilerin hizmet sunacağını ifade etti.
Çiftçi, "Açık Kapı" bürolarında vatandaşlarla birebir ve sıcak bir iletişim kurulmasını amaçladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"81 il valiliğinde ve tüm kaymakamlıklarda kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması maksadıyla Açık Kapı Projesi 37 ilde faaliyete geçmiştir. Açık Kapıdan bütün vatandaşlarımız ve yabancı kimlik numarasına sahip göçmenler yararlanabilmektedir."

Politika Kimlik Numarası Kaymakamlık Eylem Planı 

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