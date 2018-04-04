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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Açığa alınan Dargeçit ve Ömerli kaymakamları gözaltına alındı - MARDİN Video

Açığa alınan Dargeçit ve Ömerli kaymakamları gözaltına alındı - MARDİN Video

- Dargeçit ve Ömerli kaymakamlarının gözaltına alınması - Dargeçit Belediye binası - Ömerli Belediye binasıAçığa alınan Dargeçit ve Ömerli kaymakamları gözaltına alındı - FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Ömerli ve Dargeçit kaymakamları, gözaltına alındıMARDİN (AA) - Mardin 'in Dargeçit ve Ömerli kaymakamları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Ömerli Belediye Başkan Vekili Kaymakam Erol Korkmaz ile Dargeçit Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.Polis ekipleri, Korkmaz ve Yeşiltaş'ın ev ve iş yerlerinde arama yapıyor.

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