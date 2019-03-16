Acıçay'ın taşması sonucu kaybolan şantiye bekçisinden haber alınamıyor



- Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yapımı devam eden hidroelektrik santrali inşaatında bekçilik yapan Mustafa Kaya'dan haber alınamıyor.Edinilen bilgiye göre, Acıçay'ın taşması sonucunda şantiye bekçisi Mustafa Kaya kayboldu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında bölgeye emniyetten dalgıçlar gönderildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

