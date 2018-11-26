Acı haber şehidin babasına ulaştırıldı

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( ANKARA ) ANKARA



- İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Gökselin Saylan’ın Ankara’daki baba evine acı haber ulaştı. İstanbul Sancaktepe'de Kara Kuvvetleri'ne ait askeri bir helikopter mahalle arasına düştü. Helikopterde bulunan 2'si subay, 2'si astsubay 4 asker şehit oldu. Ağır yaralanan bir uzman çavuş da hastanede tedavi altına alındı. Kazada şehit olan Kara Pilot Albay Gökselin Saylan’ın Ankara’daki babasına acı haber ulaştı. Şehidin annesinin İstanbul’da ikamet ettiği öğrenilirken asker, sağlık ve Aile Sağlık Bakanlığı’na ait yetkililerden oluşan heyet şehidin babası İsmet Saylan’a acı haberi verdi. Öte yandan şehidin 1 kız çocuğunun olduğu öğrenilirken, kısa süre önce tayinin çıkması sonucu İstanbul’a gittiği öğrenildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, şehidin naaşı, İstanbul’da düzenlenen törenden sonra Ankara’ya getirilecek. Şehidin cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Askeri Şehitliği’ne defnedileceği öğrenildi.

