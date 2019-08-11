Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Acemli kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular İzle

Acemli kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular İzle

Kendini kesenlerin hastaneye gelmesi

Kurbanlık Hayvan Hastane Acemi Kasap Bild Hayvan 

-Havyanın boynun darbeleri ile hastaneyle gelenler
-Hastanede yaralılara müdahale
-Hastane acil dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerin kesip hastanelik oldular. Samsun'da her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayram da da bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimli sırasında acemi kasaplar ye kazara kendilerini kestiler, yada kurbanlık hayvanların boynuz darbeleri sonucu yara sürüklenmeleri sonucu çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. Kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline akın ettiler.
İlgili Foto Galeriler
2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı