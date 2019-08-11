Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti

-MALATYA

-ESKİŞEHİR

-SİVAS

-KOCAELİ

-KAYSERİ

-GAZİANTEP

-SAKARYA



(YURT -TOPLU)ERZURUM



- Erzurum'un Oltu İlçesi'nde kurbanlık kesen çok sayıda acemi kasap kendilerini yaraladılar. Bayram Namazının ardından kurban kesme telaşına düşen Oltulular büyükbaş kurbanlıkları yatırmakta hayli zorlandılar. Kurban kesimi başladığı andan itibaren acemi kasaplar Oltu Devlet Hastanesi Acil polikliniğe gelmeye başladılar. MALATYA



- Malatya’da acemi kasaplar hastanelere akın etti. Malatya’da her kurban bayramında olduğu gibi bu yıl da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi yaralı acemi kasaplarla doldu. Kurbanlıklarını kendi imkanları ile kesmek isteyen bir çok vatandaş kesim sırasında kendilerini yaralayınca soluğu hastanelerde aldı. Acil servise gelen acemi kasapların çoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de Kurban Bayramının ilk saatlerinde yaralanan onlarca vatandaş hastanelere akın etti. Bayram namazı sonrasında kurbanlık kesimine başlayan çok sayıda vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Yakınlarının yardımı ile Eskişehir’de bulunan çeşitli hastanelere giden vatandaşların tedavileri kısa sürede tamamlanarak, gönderildi. Eskişehir Şehir Devlet Hastanesi’ne gelen yaralı vatandaşlardan Faruk Çalışkan, kaza sonucunu elini kestiğini belirterek, “Tedavim tamamlandı. Gidip kaldığım yerden devam edeceğim. Bir daha kesmemek için daha dikkatli çalışacağım” dedi.

SİVAS



- Sivas’ta Kurban Bayramının ilk gününde kazara çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurban bayramının gelmesiyle kent genelinde kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Bazı kasaplar da yaralarını saklamaya çalışırken görüntülendi. Kurban keserken yaralanmalardan dolayı 80 kişi Sivas Numune Hastanesi acil servisine başvurdu. KOCAELİ



- Kocaeli’de kurbanlığı keserken satır ya da bıçakla kendini yaralayan acemi kasaplar, soluğu hastanelerde aldı. Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de hastaneler, Kurban Bayramı’nın ilk günü acemi kasaplarla doldu. Kurban kesmeye çalışırken elindeki bıçak veya satırla kendini yaralayan ya da hayvanın tekmesiyle yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu. Ambulans ya da kendi imkanları ile hastanelere gelen vatandaşlar hastanelerin acil ünitelerinde tedavi altına alındı. KAYSERİ



- Kayseri’de kurban bayramının ilk gününde kazayla yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı. Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurban bayramının gelmesiyle kent genelinde kurbanlık keserken yaralanan pek çok acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Bazı kasaplar da yaralarını saklamaya çalışırken görüntülendi. GAZİANTEP



- Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkiye'nin pek çok noktasında olduğu gibi Gaziantep'te de kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Gaziantep'te Kurban Bayramı telaşı camilerde kılınan namazın ardından başladı.

Namazın ardından kurban kesim işlemleri için kesim yerlerine giden bazı acemi vatandaşlar kendilerini kesti. Kurban keserken zor anlar yaşayan ve kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere koşarken acil servisler acemi kasaplarla doldu. Kimi elinden kimisi ise ayağından yaralanan vatandaşların bir çoğu yapılan ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi. SAKARYA



- Sakarya’da kurban keserken satır veya bıçakla kendini yaralayan kasaplar soluğu hastanede aldı. Tüm yurtta olduğu gibi Sakarya’da Kurban bayramının ilk günü vesilesiyle kurbanlar dualarla kesildi. Kurban bayramının ilk gününde kurban keserken kendini satır, bıçakla yaralayan veya hayvanın tekmesiyle yaralanan kasaplar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere akın etti. Hastaneye

