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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Acemi kasaplar ellerini çelik eldivenle koruyacak İzle

Acemi kasaplar ellerini çelik eldivenle koruyacak İzle

Çelik eldivenden detay

Acemi Kasap Arbede Trol 

-Hırdavatçı röportajı

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Kurban Bayram'ında acemi kasaplar ellerini kesmekten ve hayatlarını tehlikeye atmaktan çelik eldivenle koruyacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kasaplar için hazırladığı risk kontrolü listesinde alınması gereken tedbirler içerisinde olan çelik eldiven, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların gözdesi oluyor. Hayati öneme sahip çelik eldiven 450 liradan satışa sunuluyor. Paslanmaz tel ile örgü şeklinde üretilen çelik eldiven Kurban Bayram'ında acemi kasapların yaralanmalarının önüne geçmiş olacak. Çelik eldiven; bıçak, balta, satır gibi kesici aletlerin de darbelerinden etkilenmiyor. Subaşı iş hanında hırdavatçılık yapan 58 yaşındaki Recep Şişmek, çelik eldiveni herkesin kullanması gerektiğini belirterek “ Eldiven çelikten yapılmıştır. Avrupa standartlarında kullanılması gereken bir eldivendir. Sol elde kullanılır. Sağ el ile bıçak tutuluyor. Kasapların bunu kullanması gerekiyor. Bu ne zaman akıllarına geliyor. Kurban Bayramından akıllarına geliyor. Normalde kasapların devamlı kullanacağı bir eldivendir. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bunu herkesin alması gerekir. Bıçağı vurduğun zaman elini kesmez çünkü öyle bir çelik eldiven ki güzel yapılmış. Avrupa standartlarında dirseğe kadar gelen eldivenler vardır. Herhangi bir darbeden sonra kesinti olmuyor. İster istemez adamın eline bıçak gidiyor. Ama bunu taktığın zaman bıçak eline gitse de bir şey olmaz. Fiyatlarında artış var. Biz eski fiyatıyla satıyoruz. 450 liradan. Ama bunların fiyatları 600 lira ” dedi.
Çelik eldiven hayati önem taşıyor Şimşek, çelik eldivenin hayati önem taşıdığını ifade ederek “ Bilinçli esnaf ve insan alıyor. Ama bilinçsiz adam almıyor. ‘O ne ki ben onunla çalışamam’ diyor. Bunu bahane ediyor. Tavsiyem bu eldiveni kullansınlar. Yelek kullansınlar. Kesimhaneye acemi kasap uğramasın. Çünkü adam kendini kesiyor. Eldivenin hayati önemi var. Bir damarı kestiğin zaman 30 tane dikiş, sonra sıkıntı” şeklinde konuştu.

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