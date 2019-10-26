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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Acemi erler yemin etti - ELAZIĞ Haberi

Acemi erler yemin etti - ELAZIĞ Haberi

- Yemin töreninine katılan aileler - Eğitimi başarıyla tamamlayan jandarma acemi erlere ödül verilmesi - Yaş kütüğüne plaket çakılması - Jandarma acemi erlerin yemin etmesi - İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Gökhan İnan'ın konuşması Elazığ 'da acemi erler yemin ettiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da temel eğitimlerini tamamlayan acemi erler, düzenlenen törenlerle yemin etti. Elazığ İl Jandarma Komutanlığında 1999/4 dönem eğitimlerini tamamlayan 90 jandarma er için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Yakup Kılıç Spor Salonunda gerçekleştirilen törende, birliğe erken teslim olan jandarma eri yaş kütüğüne plaket çaktı, temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan erlere de ödül verildi.
İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, törende yaptığı konuşmada, yemin törenin hayırlara vesile olmasını diledi.İnan, askerlere hitaben şöyle konuştu:"İçeceğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin ifadesi aynı zamanda kahraman Türk ordusuna mensup bir Türk askeri olduğunuzun kabul belgesidir. İçeceğiniz kutsal askerlik andı ile vatan hizmeti görevini sizden önceki büyüklerinizden devralacak, askerlik süresince bu kutsal vatan hizmetini en iyi şekilde yerine getirecek ve sizden sonraki ağabeylerinize, kardeşlerinize gururla ve onurla devredeceksiniz."Konuşmanın ardından yemin eden askerler, aileleriyle buluşarak hasret giderdi.

Yemin Töreni Jandarma Saygı Duruşu Jandarma Eri Askerlik Süresi 

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