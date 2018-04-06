Acemi erler yemin etti - ANTALYA Haberi

- Törenden genel ve detay görüntüler - Askerlerin aileleriyle buluşması Antalya ve Isparta'da yemin töreni - Acemi eğitimlerini tamamlayan askerler için yemin töreni düzenlendi - Isparta'daki törende askerler tarafından gerçekleştirilen yakın dövüş eğitim gösterisi ilgiyle izlendiANTALYA/ISPARTA (AA) - Antalya ve Isparta'da acemi eğitimlerini tamamlayan askerler için yemin töreni düzenlendi. Muratpaşa ilçesindeki Topçular General Niyazi Çelik Kışlası'ndaki tören, Türk bayrağının platformdaki yerine taşınmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 1998/1 tertip 300 er yemin etti.Katıldıkları bazı eğitimlerde başarı gösteren piyade erlere plaket, ailelerine ise çiçek ve bazı hediyeler verildi. Askerliğini aynı kışlada yapan baba ile çocuklarına da teşekkür belgesi takdim edildi.Törende konuşan, 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, yemin törenini gururla ifa ettiklerini, yemin beyanının teminatının şeref ve namus olduğunu söyledi.
Şeref ve namusun, Türk ulusu için hava, su ve toprak kadar kutsal olduğunu vurgulayan Savran, "Sizlerin yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum." dedi. Savran, Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, gücünü, Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan ve bağrından çıktığı Türk milletinin kendisine olan güveninden, sevgisinden aldığını kaydetti. Birliğe katılan ilk askerin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından erler, bando eşliğinde tören geçişi yaptı. Törenin sona ermesinin ardından, erlerin aileleriyle buluşmasında duygulu anlar yaşandı. - Isparta'da askerlerden yakın dövüş eğitim gösterisiIsparta'da ise Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde temel eğitimlerini tamamlayan kısa dönem erler, uzman çavuşlar ve sözleşmeli erler için yemin töreni düzenlendi. Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen yemin törenine, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Piyade Albay Ferat Vural ile askerlerin aileleri katıldı. Temel eğitimlerini tamamlayan 370. dönem 363 kısa dönem er, 2018/4. dönem 2 bin 26 komando uzman çavuş ve 27. dönem 398 sözleşmeli er, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.Tuğgeneral Bozdemir ve Albay Vural, daha önce Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında vatani görevlerini tamamlayan, halen aynı yerde çocukları veya torunları askerlik yapan kişilere teşekkür belgesi ve hediye verdi.Piyade Albay Vural, törende yaptığı konuşmada, Türk ordusunun örf, adet, gelenek ve göreneklerinin en önemlisi olan and içme töreninin manevi değerinin çok büyük olduğunu söyledi.
Bu yeminin, şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri safına katılmanın ve "Mehmetçik" unvanını almanın ifadesi olduğunu dile getiren Vural, şöyle devam etti:"Evlatlarımız bugünden itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin birer mensubu oldular. Herkese nasip olmayan, olanlara da en büyük rütbeyi sunan o ulvi Mehmetçik ünvanını aldılar. Unutmayın ki Mehmetçik asırlara damgasını vuran büyük Türk milletinin ortak adıdır. Mehmetçik, aziz vatan uğruna çocuğunu beşikte, annesini ve eşini tarlada, hastasını yatakta bırakarak cepheden cepheye koşan ölümsüz kahramanların adıdır. Evlatlarımız and içerek bu kutsal nöbeti devraldılar. Onları merak etmeyiniz. Onlar en iyi yerden en iyi eğitimi aldılar. Ülkemizin Mehmetçiğe, Mehmetçiğin de devletimize ve Türk milletine emanet olduğunu unutmayınız. Onlara güveniniz ve gurur duyunuz. Çünkü eğitimlerini tamamladıktan sonra yapacakları mücadele ve görev, en az Malazgirt'te Alparslan'ın, İstanbul'un fethinde Fatih'in, Çanakkale'de, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da Mustafa Kemal'in emrinde zaferden zafere koşan Mehmetçiğin üstlendiği görev kadar kutsaldır."Vural, edilen yeminin Türk milletine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ailelere hayırlı olmasını diledi.Törende askerler tarafından gerçekleştirilen yakın dövüş eğitim gösterisi ailelerden beğeni aldı. Askerler "Orduya Sadakat Şerefimizdir" ve "Ordu Milletin Özüdür" pankartını açtı.Törenin sonunda askerler, bando eşliğinde tören geçişi yaptı. Daha sonra aileler, çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi. Asker aileleri kavuşma sırasında sevinç gözyaşı döktü. Ardından askerler aileleriyle birlikte yemek yedi.