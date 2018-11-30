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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Acemi askerler yemin etti - TEKİRDAĞ

Acemi askerler yemin etti - TEKİRDAĞ

Törenden detay görüntü - İl Jandarma Alay Komutanı Albay Şahir Karakaş'ın konuşması - Tören sonu askerlerin aileleriyle hasret gidermesiAcemi askerler yemin etti - Tekirdağ 'da acemi eğitimlerini tamamlayan askerler için yemin töreni düzenlendiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da acemi eğitimlerini tamamlayan askerler törenle yemin etti. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığ'nda 373'üncü kısa dönem askerler için yemin töreni düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra askerler yemin etti.Jandarma er Muhammet Ali Öztemel'in erler adına konuşma yaptığı törende, jandarma er Esat Abalay da "Ben Askerim" isimli şiiri okudu.Ayrıca Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, birliğe ilk katılan ve eğitimle sporda başarılı olan erlere hediyelerini verdi.İl Jandarma Alay Komutanı Albay Şahir Karakaş da törendeki konuşmasında, Jandarma Genel Komutanlığı'nın en yeni üyeleri olan 373'üncü dönem kısa dönem erlerin, geçmişi şanla, şerefle, kahramanlıklarla bezenmiş ve Türk bayrağının gölgesinde, şehitlerin manevi huzurlarında, salonu dolduran konukların şahitliğinde icabında vatan uğruna canlarını feda edeceklerine dair yemin ettiğini söyledi.

Konuşmasında askerlere de "Kahraman Mehmetçikler" diye hitap eden Karakaş, "Görevinizi yaparken yolunuz Atatürk yolu, rehberiniz cumhuriyet yasaları olacaktır. Yemininizin teminatı şerefiniz, bedeli de gerektiğinde vatan ve cumhuriyet uğrunda canınızı seve seve feda etmenizdir." dedi.
Törene, Garnizon Komutanı Tankçı Kur. Alb. Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve çok sayıda asker ailesi katıldı.

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