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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Acemi askerler yemin etti - SAMSUN

Acemi askerler yemin etti - SAMSUN

- Acemi askerler yemin etti - Askerlerden detaylar - Askerlerin yemin etmesi - Topçu Albay Recep Ali Üstün'ün konuşması - Mini konser - Tören geçişi - Ailelerin kavuşmasıAcemi askerler yemin etti - Samsun ve Tokat'ta acemi eğitimlerini tamamlayan askerler için yemin töreni düzenlendiSAMSUN/TOKAT (AA) - Samsun ve Tokat'ta acemi eğitimini tamamlayan askerler, törenle yemin etti. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gökberk Kışlası'nda 1998/4 tertip ile 373. kısa dönem 1070 er ve erbaş için yemin töreni düzenlendi.
Birliğe erken teslim olan erler, yaş kütüğüne plaket çaktı, çocukları gibi acemi eğitimini Gökberk Kışlası'nda tamamlayan 3 asker babasına da katılım belgesi verildi.
Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, burada yaptığı konuşmada, yemin eden Mehmetçik'in yeminine bağlı kalarak vazifeyi namus bilerek çalışacağına inancının tam olduğunu dile getirdi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden aldığını vurgulayan Üstün, "Türk askeri olmak bir onurdur. Askerlik göreviniz ileride çocuklarınıza ve torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Silahlı Kuvvetlerimiz, en genç Mehmetçikleri olan sizlere güveniyor." dedi.
Çoğunluğunu er ve erbaşların oluşturduğu müzik grubu, verdiği mini konserde asker aileleri ve katılımcıları hem duygulandırdı hem de eğlendirdi.Tören, resmi geçidin ardından askerlerin aileleriyle kucaklaşmasıyla sona erdi.

Yemin Töreni Müzik Grubu Gesi Irak 

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