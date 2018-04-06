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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Acemi askerler yemin etti - SAMSUN

Acemi askerler yemin etti - SAMSUN

- Acemi askerler yemin etti - Yemin töreninden detay - Çocukları gibi acemi eğitimini Gökberk Kışlası'nda tamamlayan 3 asker babasına katılım belgesi verilmesi - Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Alpay Recep Ali Üstün'ün konuşması - Tören geçişi - Askerlerle ailelerin kucaklaşmasıAcemi askerler yemin ettiSAMSUN - Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gökberk Kışlası'nda, 1998/1 tertip ikinci kademe 421 er ve erbaş, yemin etti.Daha sonra birliğe erken teslim olanlar yaş kütüğüne plaket çaktı, çocukları gibi acemi eğitimini Gökberk Kışlası'nda tamamlayan 3 asker babasına katılım belgesi verildi.
Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Alpay Recep Ali Üstün, burada yaptığı konuşmada, vatan, Cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canlarını vermeye yemin eden Mehmetçik'in yeminine sadık kalacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden aldığını belirten Üstün, "Türk askeri olmak bir onurdur. Askerlik göreviniz ileride çocuklarınıza ve torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Silahlı Kuvvetlerimiz, en genç Mehmetçikleri olan sizlere güveniyor. İyi birer asker olacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.
Tören, resmi geçidin ardından askerlerle ailelerin kucaklaşmasıyla sona erdi.

Gesi Irak 

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