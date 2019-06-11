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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Aç ve susuz kalan buzağılara esnaf sahip çıktı İzle

Aç ve susuz kalan buzağılara esnaf sahip çıktı İzle

- Hayvanlardan görüntü

Polis Polis Ekipleri Hayvan Irak Trol 

-- Kamyondan ve esnaflardan görüntü
-- Polis ekiplerinin gelmesi
-- Hayvan sahibinin otelden gelmesi, hayvanlarla ilgilenmesi
-- Fevzi Özçelik ile röp.

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Samsun'dan Zonguldak'a satılmak için getirilen ve kamyonetin kasasında aç ve susuz bırakılan buzağılara esnaflar sahip çıktı. İddiaya göre, Ahmet Ç. ve arkadaşları Samsun'dan satmak için buzağıları kamyonetin kasasına koyup Zonguldak'a getirdiler. Dün akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki Yeni Camii önüne kamyoneti park ederek otele uyumaya gittiler. Sabah saatlerinde buzağıların sesini duyan ve aç ve susuz kaldığı gören esnaflar polise ihbarda bulundular. Bu sırada esnaflar kendi imkanları ile buzağılara su vermeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri otelde yatan hayvan sahiplerini uyandırarak evraklarını kontrol ettiler. Evraklarında bir olumsuzluk ile karşılaşmayan polis ekipleri olay yerinden ayrıldılar. Buzalara su vermeye çalışan esnaf Fevzi Özçelik; "Polisi başkası ihbar etmiş. Susuz kalmışlar bizde su veriyoruz. Sahipleri burada otelde kalıyorlarmış" dedi.

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